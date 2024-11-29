اتحاد الكرة العراقي "يستغرب" الأنباء المتداولة بشأن بطولة خليجي26

2024-11-29 13:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، ما يتم تداوله بشأن غياب بعضاللاعبين العراقيين المغتربين عن صفوف "أسود الرافدين" في بطولةخليجي26، مؤكداً في الوقت نفسه أن توقف دوري نجوم العراق من عدمه لم يتم اتخاذقرار بشأنه.

وقالالناطق الرسمي باسم الاتحاد أحمد عودة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "ما يتم تداولهفي وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي عن غياب أو تواجد بعض لاعبيالمنتخب العراقي المغتربين في بطولة خليجي26، لا صحة له والاتحاد يستغرب منها".

وأضاف"كما أن الاتحاد لم يقرر بعد توقف أو عدم توقف دوري نجوم العراق في البطولةالخليجية، ولم تتم مفاتحة الأندية بهذا الصدد"، مشيراً إلى أن "الاتحادسيعقد اجتماعاً استثنائياً الأسبوع المقبل لمناقشة كل الأمور المتعلقة بمشوارمنتخبنا في خليجي26".

وستقامبطولة خليجي26 في الكويت خلال الفترة من 21 كانون الأول/ ديسمبر المقبل إلى 3كانون الثاني/ يناير 2025، بمشاركة منتخبات العراق والكويت والسعودية وقطروالإمارات والبحرين وسلطنة عمان واليمن.