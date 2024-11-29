الرافدين يعلن إيقاف النشاط الائتماني منتصف الشهر المقبل

2024-11-29 13:45:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، إيقاف النشاط الائتماني منتصف الشهر المقبل.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه" نظراً لقرب انتهاء السنة المالية ولأغراض التطبيق المعمول به سنوياً ولفسح المجال لتصفية الموقوفات وتهيئة الاحصائيات والجرد السنوي وتنظيم الميزانيات، سيتم إيقاف النشاط الائتماني بجميع أنواعه في 15-12-2024 وعدم ترويج طلبات القروض والخدمات المصرفية الأخرى".ووجه المصرف وفقاً للبيان "فروعه في بغداد والمحافظات بإنجاز جميع طلبات المعاملات المستكملة لمراحل متقدمة إجراءاتها قبل التاريخ أعلاه"، مبيناً أنه "سيتم استئناف العمل بالترويج عن القروض مطلع العام المقبل".