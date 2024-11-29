2024-11-29 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، إيقاف النشاط الائتماني اعتباراً من الخامس العشر من كانون الأول المقبل وذلك لأغراض التطبيق السنوي.

وذكر في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "نظرا لقرب انتهاء السنة المالية ولأغراض التطبيق المعمول به سنويا ولفسح المجال لتصفية الموقوفات وتهيئة الاحصائيات والجرد السنوي وتنظيم الميزانيات سيتم إيقاف النشاط الائتماني بكافة انواعه في 15 - 12 - 2024 وعدم ترويج طلبات القروض والخدمات المصرفية الأخرى".

ووجه المصرف حسب البيان، فروعه في بغداد والمحافظات بإنجاز كافة طلبات المعاملات المستكملة لمراحل متقدمة إجراءاتها قبل التاريخ أعلاه، مضيفاً أنه "سيتم استئناف العمل بالترويج عن القروض مطلع العام المقبل".