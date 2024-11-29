بينهم امرأة.. القبض على 5 مطلوبين بتهم جنائية مختلفة في واسط

2024-11-29 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، القبض على 5 مطلوبين بتهم جنائية مختلفة بينهم امرأة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الشعب والمفارز التابعة إلى قسم مكافحة الاجرام المنتشرة ضمن أقضية ونواحي المحافظة تمكنت من إلقاء القبض على 5 مطلوبين بينهم امرأة بقضايا جنائية مختلفة".

واضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون وإحالتهم إلى المحاكم المختصة".





