في أول خطبة له بعد "إزاحة" الصميدعي.. خطيب جامع أم الطبول: الدولة يجب أن ترعى المساجد

2024-11-29 13:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال خطيب جامع أم الطبول الشيخ حاتم احمد السامرائي، يوم الجمعة، إن الدولة هي من يجب أن ترعى المساجد، وأن ديوان الوقف السني يمثل الدولة.

وأضاف السامرائي، في أول خطبة له عقب تسلمه ادارة جامع ام الطبول، بعد "إزاحة" مهدي الصميدعي عن إدارته بـ"القوة"، إن "الدولة هي من يجب التي ترعى المساجد وديوان الوقف السني يمثل الدولة ويرعى ما يحتاج المسجد".

وقال، "نشعر اليوم بالارتياح والطمأنينة ونشعر أن هذا المسجد سيكون منضويا تحت لائحة الاوقاف".

وتابع، الفراجي، "بعد هذا اليوم ستنطلق الصلوات والدورات القرآنية والتوعية الدينية تحت رعاية ديوان الوقف السني الذي يمثل الدولة".

وفجر يوم الأربعاء، 27 تشرين الثاني 2024، أفاد مصدر أمني، بأن مدير أوقاف بغداد الكرخ تسلم رسميًا إدارة جامع "أم الطبول" في بغداد، معلنًا انتهاء سيطرة مهدي الصميدعي على الجامع المذكور، ليعود بشكل كامل إلى الوقف السني.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن قوة أمنية خاصة داهمت جامع "أم الطبول" في العاصمة بغداد، وذلك تنفيذًا لقرار قضائي يقضي بإخلاء الجامع من أي تواجد غير قانوني.

وذكر أن العملية أسفرت عن اعتقال أربعة من عناصر حماية الصميدعي الذين حاولوا منع تنفيذ القرار.