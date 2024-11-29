تطور جديد في قضية اختطاف وتعذيب شاب من أهالي الحويجة

2024-11-29 13:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وجه رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، يوم الجمعة، بتشكيل لجنةتحقيقية خاصة لمتابعة قضية اختطاف وتعذيب شاب من أهالي الحويجة.

وقالالحافظ في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إنه "وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية خاصةلمتابعة قضية اختطاف الشاب ياسر سهيل العبادي، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيزالأمن والاستقرار في المحافظة".

وأكدعلى ضرورة الإسراع في كشف ملابسات القضية وتقديم المتورطين إلى العدالة، بالتنسيقمع الجهات الأمنية المختصة.

وكانعضو مجلس محافظة كركوك أحمد عبد الواحد الحمداني، قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقتسابق اليوم، بتعرض شاب من أهالي الحويجة إلى الخطف والتعذيب من قبل مجهولين وسطالمحافظة، مطالباً الجهات الأمنية بالتحقيق بالقضية.

وبينالحمداني أن "مجموعة مجهولة قامت بخطف وتعذيب الشاب (ياسر سهيل العبادي) من أهاليقضاء الحويجة أمام مرأى ومسمع الناس وسط مرآب مقابل مستشفى كركوك العام في سوق رأسالجسر"، عاداً ذلك "بالأمر الخطر، ويجب فتح تحقيق به لمعرفة الجهةالمتورطة بذلك".

ولمتعلق الشرطة المحلية في المحافظة على القضية.