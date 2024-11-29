2024-11-29 14:10:02 - المصدر: واع

بغداد-واعيُضيّف اليوم الجمعة، فريق غاز الجنوب صاحب المركز الثامن نظيره آليات الشرطة تاسع الترتيب في قاعة نفط البصرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري محترفي كرة الصالات.وتستكمل بقية لقاءات الجولة يوم غد السبت، إذ يضيف المتصدر الحالي فريق الشرطة على ملعبه أمانة بغداد سابع الترتيب، ويطمح مدرب القيثارة أثير جمال إلى مواصلة عروضه القوية والمحافظة على الصدارة، في المقابل يسعى فريق أمانة بغداد إلى تحقيق نتيجة إيجابية تدفعه خطوة إلى الأمام والصراع على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.وفي مباراة أخرى يحلّ فيها الوصيف الحالي دجلة الجامعة ضيفاً ثقيلاً على الشباب البصري الخامس عشر، في لقاء يبدو في متناول الأول، عطفاً على المستويات القوية التي قدمها منذ انطلاق المسابقة.وفي بقية مباريات الجولة يلعب أيضاً الشرقية وبطل المسابقة نفط البصرة في قاعة الشهيد ميثم، والحشد الشعبي مع المصافي في قاعة الحكيم، ويضيف بلدية البصرة نظيره الجيش في قاعة الأخير، والموارد المائية وأوروك في قاعة التضامن، بينما ستكون مباراة نفط الوسط والدفاع الجوي مؤجلة إلى إشعار آخر.