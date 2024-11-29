اتحاد القوس والسهم: أحرزنا (11) ميدالية ملونة في غرب آسيا

2024-11-29 14:10:02 - المصدر: واع

بغداد-واع -آمنة السلاميأكد رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم والأمين العام للاتحاد العربي سعد محمود أحمد أن المشاركة الأخيرة في بطولة غرب آسيا أسفرت عن الحصول على (11)ميدالية ملونة متنوعة منها (3) ذهبيات و(6) فضيات و(2) برونز، مبيناً أن انتخابات الاتحاد العربي للعبة ستقام قريباً بمشاركة (22) دولة.وقال أحمد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الدعم المادي المقدم من قبل رئيس الوزراء ووزارة الشباب واللجنة الأولمبية أعطى الدافع الكبير لتقديم مستويات أفضل، وما تنظيم بطولة آسيا في بغداد شهر شباط الماضي وبمشاركة(22) دولة إلا دليل على ذلك".وأضاف أن " اللاعبة فاطمة سعد أحرزت الميدالية الذهبية بفعالية القوس المركب واللاعبة رند سعد كذلك أحرزت ميدالية ذهبية وأخرى فضية بفعالية القوس المحدب الفرقي وفرق الرجال أحرزت ذهبية البطولة ".وأوضح أن " الدولة تعمل حالياً على إنشاء مراكز تخصصية للعبة بعد أن كنا نعاني منها والتي تعيق من تطور اللعبة إضافة الى بناء مقرات للاتحادات المعنية، مبيناً أن الاتحاد يعاني من موضوع توفير التجهيزات الخاصة باللعبة كونها باهظة الثمن ".