2024-11-29 14:15:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- وسام الملاأكد رئيس فريق الدفع الالكتروني في العراق نبيل النجار، اليوم الجمعة، أن العراق سيشهد تحولاً الكترونياً كبيراً في العام المقبل.وقال النجار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد البطاقات لمستخدمي الدفع الالكتروني تخطى حاجز الـ 18 مليون بطاقة، وهذا يعني أن ثلث الشعب العراق يستعمل بطاقات الدفع الالكتروني"، لافتاً الى أن "هناك توجهاً حكومياً يصب بمصلحة الدفع الالكتروني من خلال بعض القرارات، وهذا يشير إلى تحول كبير في الاقتصاد العراقي".وتابع أن "سوق العراق مقبل على حملات رقمية كبيرة على وفق القرارات الاقتصادية التي أصدرتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومن المتوقع أن يشهد عام 2025 تحولاً كبيراً بشأن التعامل بالدفع الالكتروني".