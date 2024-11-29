في الإقليم وبغداد.. إصابة اثنين بحادث سير واعتقال آخر المتهمين بحرق الأسواق بكوردستان

2024-11-29 14:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر محلي في أربيل، يوم الجمعة، بإصابة شخصين بحادث سير في قضاء كلار،فيما تسلمت القوات الأمنية الكوردستانية اثنين من المتهمين بحرق الأسواق في إقليمكوردستان كانا محتجزين في العاصمة الاتحادية، فيما ألقت الشرطة القبض على فتاتينمن متعاطي المخدرات ببغداد.

وقالالمصدر المحلي لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً في السبعينيات من العمر وشابعشريني أصيبا بحادث اصطدام سيارتين في مدينة كلار ضمن إدارة كرميان المستقلة التابعةلإقليم كوردستان".

وأضافأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

منجانب آخر، أبلغ مصدر أمني كوردستاني وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية في الإقليمبعد أن تم احتجازهما في العاصمة بغداد لفترة مؤقتة.

وبينأن "القضية تتعلق بحرق الأسواق في مدن أربيل ودهوك وكركوك حيث تم الاشتباه فيتورط ستة أشخاص وجرى إلقاء القبض على أربعة منهم حتى الآن، تم اعتقال ثلاثة من قبلالقوات الاتحادية بينما ألقت قوات الأمن في الإقليم القبض على الرابع".

وأضافالمصدر أن "قائمة المتهمين تضمنت (رنج حبيب سوراب) الذي تم اعتقاله في أربيل،و(محمد نجات) وهو موظف في جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني،و(هونر فخر الدين)، بالإضافة إلى متهم آخر من خارج محافظات إقليم كوردستان".

وأوضحأن "اثنين من المتهمين الكورد تم تسليمهما بالفعل إلى القوات الأمنية في كوردستانوهما محتجزان حالياً في أربيل، فيما لا يزال أحد المتهمين محتجزاً في بغدادلاستكمال التحقيقات معه".

وفيبغداد، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية لاحظت دراجة ناريةيستقلها شاب وبرفقته فتاتين في شارع قناة الجيش شرقي بغداد، وبعد إيقافهم والترجلنحوهم قام صاحب الدراجة بإطلاق النار على القوة ولاذ بالفرار تاركاً دراجته فيمالاذت الفتاتين بالهرب نحو أحد دور التجاوز للاختباء فيه".

وأكدالمصدر أنه "تمت ملاحقة الفتاتين واعتقالهما، كما عثرت القوة الأمنية علىمخزن رصاص فارغ داخل الدراجة، وتبين أن الفتاتين من متعاطي المخدرات".