هروب شاب والقبض على فتاتين "متعاطين للمخدرات" بعد اطلاقهم النار على قوة أمنية في بغداد

2024-11-29 14:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، أن قوة أمنية ألقت القبض على فتاتين من "متعاطي المخدرات" فيما تمكن رجل آخر كان معهما من الفرار.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قوة امنية لاحظت دراجة نارية يستقلها شاب وبرفقته فتاتين اثنتين ضمن شارع قناة الجيش، واثناء توجه القوة باتجاههم، قام صاحب الدراجة بإطلاق النار على القوة ولاذ بالفرار تاركاً دراجته".

وأضاف أن "الفتاتين حاولتا الهروب داخل احد دور التجاوز غير أن القوة الأمنية لاحقتهم واستطاعت القبض عليهما".

وبين المصدر أنه تم العثور كذلك على مخزن فارغ داخل الدراجة، واتضح ان الفتاتين من متعاطي المخدرات" لافتا الى ان "القوة الأمنية تبحث عن الرجل الهارب لإلقاء القبض عليه".