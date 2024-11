وزارة الدفاع تدعو المتقدمين للقبول في الدورة (115) لمراجعتها

2024-11-29 14:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداددعت وزارة الدفاع، المتقدمين للقبول في الدورة (115) لمراجعتها الوجبة الأولى من معدل (90 الى 100)، المبينة أرقام استماراتهم وتاريخ مراجعتهم إزاء كل منهم في الملاحق المرافقة الى مراجعة شعبة التسجيل والقبول في الكلية العسكرية.المستمسكات المطلوبة:١. استمارة التقديم الالكتروني .٢. وثيقة مدرسية بالدرجات مع الباركود معنونة الى الكلية العسكرية لم تمضِ عليها سنة.٣. البطاقة الوطنية […]

