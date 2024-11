التعداد السكاني يكشف مؤشرات صادمة للنمو والتنمية في العراق

2024-11-29 14:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن النتائج النهائية للتعداد تعد مؤشراً مهماً لقطاع السكن والنشاط الاقتصادي، فيما أوضحت أن مؤشرات النمو السكاني التي أظهرها التعداد منخفضة نسبياً. وقال وكيل وزير التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان، في حديث للإعلام الرسمي، إن "عدد السكان ازداد، ولكن معدل النمو السكاني على مخرجات التعداد منخفضة، حيث كان يقرأ […]

