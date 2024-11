السوداني: العراق يعيد تشكيل شراكات إقليمية عبر مشروع طريق التنمية

2024-11-29 14:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن العراق يخطط مع تركيا والإمارات وقطر للمضي في طريق التنمية. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته (المدى)، أن "السوداني أجرى زيارة الى مؤسسة البيت العربي في مدريد، التقى خلالها جمعاً من النخب السياسية والدبلوماسية والثقافية والاقتصادية العربية والاسبانية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها […]

