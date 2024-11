قلة ساعات تجهيز كركوك بالكهرباء.. ونائب الازمة تشمل جميع المحافظات

2024-11-29 14:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية امانج هركي ان أزمة الطاقة الكهربائية وتقليص ساعات التجهيز لا تشمل محافظة كركوك وحدها، فالكثير من المحافظات تعاني زيادة في ساعات القطع. وقال هركي لـ عراق اوبزيرفر إن “السبب الرئيس وراء زيادة ساعات القطع يعود الى قطع الغاز الايراني الذي يجهز المحطات الكهربائية الرئيسية في …

