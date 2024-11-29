2024-11-29 14:54:04 - المصدر: ايشان

يثير توقيت اندلاع الهجمات التي شنتها الجماعات المتشددة على القوات السورية مؤخرا، الكثير من التساؤلات حول دوافعها وتزامنها مع وقف إطلاق النار في لبنان، كذلك عن تأثيرها على العراق، فيما أكد خبراء أمنيون أن الأزمة قد تنتقل إلى البلاد “إذا لم تحقق بغداد “استراتيجية ردع”. واندلعت الاشتباكات في محافظة حلب يوم الأربعاء بين تحالف من […]

ظهرت المقالة خبراء أمنيون لـ”إيشان”: الأزمة في سوريا قد تنتقل إلى العراق.. يجب الاستعداد أولاً على ايشان.



