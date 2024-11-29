وزير الإعمار يعلن افتتاح مشروعين لفك الاختناقات المرورية الشهر المقبل

2024-11-29 15:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

حدّد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الجمعة، موعد افتتاح مجسري الفضيلية وتقاطع معسكر الرشيد.

وقال ريكاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل في بعض مشاريع فك الاختناقات المرورية واجهت العديد من المشاكل والتحديات"، لافتاً الى أن "العمل بالمشاريع يمضي ضمن المخطط إلا بعض المشاريع التي واجهت بعض المشاكل، وتم وضع آلية لمعالجة المشاكل التي تتعلق بأنابيب المياه والمجاري والاتصالات وخطوط الكهرباء التي تم وضعها منذ عدة سنوات من دون تخطيط".

وأوضح أن "هذه المشاكل موجود في بغداد وجميع المحافظات، لكن العمل في بغداد معقد بعض الشيء بسبب ضيق المكان"، مشيراً الى أن "الوزارة تعاملت مع جميع التحديات ومعالجتها".

وأكد بأنه "سيتم افتتاح الجسور المتبقية تباعاً، وهي جسر الفضيلية، وطريق معسكر الرشيد -الزعفرانية، وجسر الطوبجي، وجسر البيجية وربطه بباب المعظم، وتوسعة أبو نؤاس، وربط جسر الطابقين بالجسر المعلق، وجسر الجادرية"، لافتاً الى أن "هذا العام سيشهد افتتاح مجسري الفضيلية (77) وتقاطع معسكر الرشيد".