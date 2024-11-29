الشرطة العراقي يغادر إلى الدوحة لمواجهة بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

2024-11-29 15:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ غادر وفد نادي الشرطة العراقي، يوم الجمعة، متوجهاً إلى العاصمة القطريةالدوحة لملاقاة بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وقررالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقل مباراة الشرطة العراقي وبيرسبوليس الإيراني فيدوري أبطال آسيا للنخبة، من طهران إلى الدوحة وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في إيران.

وتقامالمباراة بين الشرطة وبيرسبوليس يوم الإثنين الموافق الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبل في قطر بدلاً من ملعب آزادي.

يذكرأن منتخب إيران والأندية الإيرانية، لم تخض أي مباراة على ملعبها منذ القصفالإيراني الذي استهدف إسرائيل.

وخسرفريق الشرطة العراقي أمام نظيره الوصل الإماراتي بنتيجة 3-1 الثلاثاء الماضي، ضمنمنافسات الجولة الخامسة لمجموعة منطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرةالقدم 2024-2025.