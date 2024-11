تطابق الصوت مع التسجيل المسرب.. يزن الجبوري يودع السجن والتحقيقات مستمرة

2024-11-29 15:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر افادت مصادر اعلامية، بتوقيف مستشار رئيس الوزراء يزن مشعان الجبوري، إلى جانب سائقه ومرافقه الشخصي، في سجن الكاظمية، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها النائب ياسر الحسيني بعد ظهور تسريب صوتي منسوب للجبوري. وذكرت المصادر، أن “الجبوري تم استدعاؤه للتحقيق، حيث حضر إلى المحكمة ثلاثة خبراء فنيين أكدوا تطابق صوته مع …

