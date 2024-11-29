سوق "الغزل والصدرية" ينبضان بالحياة في أيام العطل (صور)

2024-11-29 15:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يقصد سوق الغزل والصدرية وسط العاصمة بغداد، يومياً المئات العراقيين لكن لهذين المكانين خصوصية في أيام الجمع والعطل، حيث ينبضان بالحياة ويزدحمان بالناس.

ويرتاد سوق الغزل مئات الاشخاص من هواة تربية الحيوانات وخصوصاً الطيور التي تتواجد فيه بعشرات الأنواع.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، تجمع البغداديين وغيرهم من العراقيين من بقية المحافظات عند محال سوق الغزل وكذلك سوق الصدرية الذي يضم أشهر محال لبيع "الكاهي والقيمر" في بغداد.

وتبدأ رحلة التسوق في السوقين منذ ساعات الصباح الأولى وحتى المساء خصوصاً في يوم الجمعة.

وسوق الغزل هو سوق معروف في بغداد يقع قرب جامع الخلفاء التاريخي في الشورجة، ويضم محال صغيرة لبيع الحبوب الجافة والبقوليات والأعشاب، ومحال أخرى لبيع الطيور الأليفة وبعض الطيور البرية النادرة كالصقور والطواويس بالإضافة إلى الكلاب النادرة، وأسماك الزينة.

أما سوق الصدرية فيعود تاريخه إلى العصر العباسي، حيث عرف باسمه هذا نسبة إلى الشيخ صدر الدين محمد بن محمد الهروي، المدرس في المدرسة البشيرية والمتوفى سنة 677 للهجرة (1279 للميلاد) بدلالة ما كتب على رخامة وجدت عند قبره.