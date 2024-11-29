اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةسكاي نيوز عربيةموسوعة الفيديوهات › فيديو | إيران تلوح بورقة السلاح النووي

فيديو | إيران تلوح بورقة السلاح النووي

2024-11-29 15:20:32 - المصدر: سكاي نيوز عربية