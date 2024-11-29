الاستخبارات والأمن تطيح بـ14 تاجر مخدرات في ثلاث محافظات

2024-11-29 15:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، الاطاحة بـ14 تاجر مخدرات في ثلاث محافظات.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وبواجبات منفصلة واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز المديرية الميدانية انفا من الاطاحة بـ(14) تاجرا ومروجا للمواد المخدرة وبالجرم المشهود في محافظات (بغداد والمثنى وكربلاء المقدسة)".

واضافت انه "تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وادوات تعاطي وأسلحة خفية ، صادره بحقهم مذكرات قضائية وفق احكام المادة (28) مخدرات"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".