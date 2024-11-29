2024-11-29 15:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أمن

كشف مصدر امني، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، عن محاولة انتحار معلمة من سكنة بغداد في ثاني اكبر مدن محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن " معلمة من سكنة بغداد في العقد الثالث من عمرها حاولت الانتحار بسكب مادة النفط اثناء وجودها في منزل ذويها في خانقين ثاني اكبر مدن ديالى ما أدى الى اصابتها بحروق من الدرجة الاولى والثانية".

وأضاف انه " لا تعرف الأسباب التي دفعتها لمحاولة الانتحار الا ان حالتها غير مستقرة وسيتم نقلها الى بعقوبة على وجه السرعة"، مشيرا الى انه " تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب محاولتها الانتحار والحيثيات التي رافقت الحادثة".

يذكر ان ديالى شهدت تسجيل عشرات محاولات الانتحار في الأشهر الماضية لكلا الجنسين انتهت قرابة 30 منها بالوفاة.



