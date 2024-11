الشرطة العراقي يغادر إلى الدوحة لملاقاة بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

2024-11-29 15:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادغادر وفد نادي الشرطة العراقي، يوم الجمعة، متوجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة لملاقاة بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقل مباراة الشرطة العراقي وبيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة، من طهران إلى الدوحة وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في إيران.وتقام المباراة بين الشرطة وبيرسبوليس يوم الإثنين الموافق الثاني […]

