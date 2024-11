2024-11-29 15:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةتعرضت اليوم الجمعة، قاعدة التنف الأمريكية على الحدود السورية العراقية تعرضت لهجوم. من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "قوات التحالف الدولي تمكنت من التصدي لهجوم في أجواء قاعدة التنف في منطقة الـ 55 كيلومتر عند الحدود السورية العراقية الأردنية، حيث أسقطت طائرة مسيرة اطلقت باتجاه القاعدة في محاولة لاستهدافها". وتتعرض القواعد الأمريكية في […]

The post هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة التنف الأمريكية على الحدود السورية العراقية appeared first on جريدة المدى.