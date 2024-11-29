وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإسباني التطورات الإقليمية والدولية

2024-11-29 16:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس التطورات الإقليمية والدولية.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في مقر وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية بالعاصمة مدريد"، لافتاً إلى أن "اللقاء بدأ باستقبال رسمي من قبل وزير الخارجية الإسباني، تبعه اجتماع ثنائي تناول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأضافت أن "الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين العراق وإسبانيا، حيث تم تقييمها بشقيها الاقتصادي والسياسي بوصفها في تطور إيجابي ملحوظ"، مشيرة إلى أن "الاجتماع ناقش الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط والوضع الدولي، بما في ذلك التصعيد العسكري في قطاع غزة ولبنان، ومستجدات الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة إيجاد سبيل لإنهاء هذا النزاع.وأشاد الوزير، وفقاً للبيان، بـ "مشاركة الشركات الإسبانية في مشاريع البنى التحتية بالعراق، وأهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين"، داعياً إلى "تفعيل المشاورات السياسية عبر عقد اجتماع على مستوى وكلاء وزارتي الخارجية، لاستئناف عمل اللجان المشتركة، وهو ما لاقى ترحيباً من الوزير الإسباني الذي تعهد بتنفيذ هذا المقترح قريبا "ً.وتطرق الوزير إلى "أهمية تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع الدول الصديقة، مع التركيز على الأكاديمية الدبلوماسية الإسبانية لتدريب كوادر وزارة الخارجية العراقية في مجالات العلاقات الأوروبية-اللاتينية وأمريكا اللاتينية، واتفق الجانبان على العمل لتفعيل هذا المقترح"، مثمناً "الموقف الإيجابي الذي اتخذته الحكومة الإسبانية تجاه احداث الشرق الاوسط، معرباً عن شكر العراق على هذا الدعم الإنساني"، معرباً عن "أمله في أن تسهم الإدارة الأمريكية الجديدة في إيجاد حلول للأزمات التي تعصف بالمنطقة والعالم".واختتمت الوزارة بأن "الاجتماع أكد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، بما يعزز الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي".