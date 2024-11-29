2024-11-29 16:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سيربين ثلاث مركبات، فيما تم إنقاذ امرأة حاولت الانتحار حرقاً.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع بين ثلاث مركبات على طريق بغداد –كركوك قرب قضاء الخالص شمالي ديالى، وأدى إلى مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضافأن "قوة أمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءاتالقانونية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وعلىصعيد مغاير، أفاد المصدر بأن "امرأة متزوجة في العقد الرابع من العمر وتسكنفي العاصمة بغداد جاءت بزيارة إلى والدتها في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، أقدمتعلى الانتحار بسكب مادة النفط على جسدها وإشعال النار".

وأضافأن "ذويها تمكنوا من إخماد النار ونقلها إلى مستشفى بعقوبة وقد أصيبت بحروقشديدة في مختلف أنحاء جسدها".