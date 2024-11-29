الكشف عن كارثة تهدد صحة اللاعبين في كأس العالم 2026

2024-11-29 16:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تواصل قارة أمريكا الشمالية تحضيراتها لاستضافة مونديال 2026، وسط تحذيرات بتغيرات مناخية قد تؤثر بشكل كبير على صحة ولياقة اللاعبين المشاركين في المسابقة.

وذكرت دراسة لمجلة Scientific Reports العلمية، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، أن "10 من الملاعب الـ16 المقررة لاستضافة مباريات البطولة عليها، معرضة لارتفاع مفرط في درجات الحرارة"، مبينة ان "هذا الارتفاع سيجعل من المستحيل ممارسة الأنشطة الرياضية".

وقال الباحثون المسؤولون عن الدراسة انه "يجب النظر بجدية إلى الظروف المناخية السائدة، باعتبارها أحد أهم العوامل التي ستؤثر على الأداء الرياضي".

وأضافوا: "لم ننظر إلى الظروف البيئية فقط، ولكن أيضا مستوى نشاط اللاعبين وسرعة حركتهم، وكذلك الملابس التي ستمثل عائق محتمل".

وقامت الدراسة كذلك بشرح المخاطر المتمثلة في زيادة نسبة المشاكل الصحية التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو المرتبطة بالجفاف، وهو أمر وارد في الأماكن التي ستصل فيها درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية أو 50 في مدن مثل مونتيري أو ولاية فلوريدا الأمريكية.

يذكر أن فترة إقامة كأس العالم من 11 يونيو إلى 16 يوليو في قارة أمريكا الشمالية، هي المرحلة التي تظهر فيها أكبر عدد من النقاط الحمراء على خرائط الطقس عبر كافة النشرات الجوية في التلفزيون بمختلف الدول.

ومن المقرر أن تستضيف 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات مسابقة كأس العالم المقبلة.

المصدر: وكالات