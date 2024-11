2024-11-29 16:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

دمشق / متابعة عراق اوبزيرفر أفادت مصادر أمنية، بتعرض قاعدة التنف الأمريكية، الواقعة على الحدود بين سوريا والعراق، لهجوم بواسطة طائرة مسيرة مجهولة الهوية. ولم ترد حتى الآن تفاصيل عن حجم الأضرار أو الإصابات الناجمة عن الهجوم. وتعتبر قاعدة التنف واحدة من أبرز المواقع الاستراتيجية للتحالف الدولي في المنطقة.

