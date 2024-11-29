"صوبة كهربائية" تتسبب بكارثة.. مصرع عائلة بالكامل "حرقا" في بغداد

2024-11-29 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، بمصرع عائلة بالكامل نتيجة حريق في منزلهم بمنطقة الدورة ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عائلة مكونة من أب وزوجته وولديه لقوا مصرعهم نتيجة حريق اندلع داخل شقتهم بسبب تماس كهربائي (صوبة كهربائية) ضمن حي الصحة في منطقة الدورة".

وأضاف المصدر أن الأب يعمل منتسب في الداخلية وزوجته موظفة في مصرف الرشيد وابنهم تولد 2020 وبنتهم تولد 2016".



