"صوبة كهربائية" تفجع عائلة بغدادية بأكملها

2024-11-29 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمصرع عائلة من أربعة أشخاص بسبب حريق التهم شقتهم السكنية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عائلة متكونة من أب يعمل منتسباً في وزارة الداخلية وزوجته تعمل موظفة في مصرف الرشيد وابنهم تولد 2020 وابنتهم تولد 2016 لقوا مصرعهم جميعاً نتيجة حادث حريق اندلع داخل شقتهم بسبب تماس كهربائي (صوبة كهربائية) ضمن حي الصحة في منطقة الدورة".

في السياق، أطاحت المديرية العامة للاستخبارات والامن بـ(14) تاجر مخدرات في محافظات بغداد والمثنى وكربلاء.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز المديرية الميدانية تمكنت من الاطاحة بـ(14) تاجرا ومروجا للمواد المخدرة وبالجرم المشهود في محافظات (بغداد والمثنى وكربلاء المقدسة)، ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وادوات تعاطي وأسلحة خفية ، صادره بحقهم مذكرات قضائية وفق احكام المادة (28) مخدرات".

وأشار البيان الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".