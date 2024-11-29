العراق وإسبانيا يؤكدان ضرورة مواصلة دعم (أونروا) وتطبيق حل الدولتين

2024-11-29 17:00:04 - المصدر: كونا

مدريد - 29 - 11 (كونا) -- أكد العراق وإسبانيا اليوم الجمعة اتفاقهما على ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مشددين على أن تطبيق حل الدولتين هو "الطريق الوحيد" لتحقيق "السلام الدائم" في منطقة الشرق الأوسط.وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إن ذلك جاء في اجتماع ثنائي عقده وزير الخارجية العراقي الزائر فؤاد حسين مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بمقر الوزارة في (مدريد) بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين بلديهما وأهم التطورات في المنطقة.وأوضح البيان أن الطرفين استعرضا أحدث التطورات في المنطقة بما يشمل اتفاق إيقاف إطلاق النار في لبنان وكذلك "جهود الوساطة العراقية لاحتواء التصعيد الإقليمي".وأضاف أن الجانبين أكدا التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية مشيرا إلى ان ألباريس أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لفتح الآفاق أمام تواجد الشركات الإسبانية على أرضها.وشدد ألباريس على التزام مدريد "الكامل" بسيادة العراق واستقراره وسلامة أراضيه لافتا إلى أن إسبانيا هي "المساهم الرئيس" ضمن التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بوجود 156 جنديا إسبانيا في العراق "لمحاربة الإرهاب" ودعم قوات الأمن العراقية.وتأتي مباحثات ألباريس وحسين في إطار زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني إلى إسبانيا على رأس وفد رفيع المستوى.واجتمع السوداني في مستهل زيارته أمس الخميس مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز حيث جرى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الصناعية والتجارية والمالية والقانونية.كما التقى السوداني مع العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس في قصر (لا ثارثويلا) الملكي لبحث العلاقات الثنائية وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية. (النهاية) ه ن د / م ع ع