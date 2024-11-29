وزير الإعمار: إنجاز جميع مشاريع الحزمة الأولى نهاية نيسان 2025

2024-11-29 17:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الجمعة، إنجاز جميع مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية نهاية نيسان 2025.وقال بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، أجرى جولة ميدانية لتفقد أعمال أنفاق ومجسر قحطان ضمن مشروع تطوير ساحة النسور".وأضاف البيان، أن "الوزير تابع ميدانيا كذلك أعمال مشروع توسعة شارع أبي نؤاس، وإنشاء جسر الجادرية الجديد وربطه بمقتربات ساحة النسور".وأكد ريكاني- بحسب البيان- أنه "في الشهر المقبل سنفتتح ثلاثة مشاريع في بغداد، ونهاية شهر نيسان 2025 سننجز جميع مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية".