2024-11-29 17:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- السليمانية

أكد عضو جماعة العدل الإسلامية الكردستانية ريبوار محمد أمين، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، أن مشكلة رواتب الموظفين في الإقليم ومعاناتهم ستتكرر بشكل شهري.

وقال محمد أمين في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "في كل شهر فإن هذه المعاناة مستمرة ولا حل لها، إلا بتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية، ويجب احترام قرار المحكمة الاتحادية، باعتبارها أعلى سلطة قضائية في العراق، وهي من قررت توطين الرواتب".

وأضاف أن "المماطلة من قبل حكومة الإقليم، يدفع ضريبتها المواطن الكردي، وهذا يعني بانه رواتب شهرين على الأقل لن يستلمها الموظف خلال العام الحالي 2024 وهذا يعقد الأزمة الاقتصادية، وحكومة الإقليم هي من تتحمل المسؤولية باعتبارها رافضة لمشروع التوطين وتصر على مشروع حسابي".

وكشف مصدر مطلع، في الثالث من تشرين الثاني 2024، عن موعد وصول رواتب الموظفين في حكومة إقليم كردستان لشهر تشرين الأول وحقيقة تأخر الإرسال بسبب مشروع "حسابي".

وقال المصدر إن "وزارة المالية أرسلت القوائم لموظفيها في الإقليم، ولكن القوائم تنتظر التدقيق"، مبيناً أنه "لا يوجد أي توجه لتأخير أو إيقاف إرسال رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول، بسبب استمرار حكومة الإقليم بمشروع (حسابي)، وعدم توطين الرواتب على المصارف الاتحادية، وسيتم إرسال المبالغ تباعا بعد العاشر من الشهر الحالي".