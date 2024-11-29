السياحة العالمية: 200 منحة دراسية للطلبة العراقيين لدراسة الماجستير في مجالات السياحة

2024-11-29 17:10:09 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل في مدريد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، في مقرّ إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الجمعة، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة/ unwto، السيد زوراب بولوليكشفيلي.

وجرى، خلال اللقاء، البحث في مجالات العمل المشترك مع المنظمة الأممية، لتطوير الواقع السياحي في العراق في ضوء ما تملكه الحكومة من خطة لتطوير الواقع السياحي وجذب السياح من مختلف دول العالم؛ لما يملكه العراق من مقومات سياحية دينية وآثارية وطبيعية.

وشدّد سيادته على أهمية قطاع السياحة، وضرورة النهوض بها؛ لما تمثله من وجهة حضارية للبلد، ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الوظائف وإسهامها في تعزيز الاقتصاد الوطني.

كما جرى بحث مساهمة منظمة السياحة العالمية في تنمية القدرات السياحية في العراق، وإطلاق برامج وخدمات سياحية مبتكرة تعزز من نمو هذا القطاع المهم، وأعلن السيد بولوليكشفيلي لسيادته عن تقديم المنظمة 200 منحة دراسية للطلبة العراقيين، لغرض دراسة الماجستير عبر الإنترنت، في مجالات السياحة كافة.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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