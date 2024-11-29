2024-11-29 17:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن العراق يمثل مركزاً لمختلف الأديان على مر التاريخ.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في مقر إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد، اليوم، رئيس جمعية رسل السلام الخيرية الإسبانية الأب أنخيل غارثيا".وأضاف البيان، أن "السوداني أكد- خلال اللقاء- أهمية الدور الذي يؤديه رجال الدين من مختلف الأديان في ترسيخ التعايش ومواجهة خطابات الكراهية، خصوصاً أن العراق يمثل مركزاً لمختلف الأديان على مر التاريخ، وأن العراقيين قد ضربوا أروع الأمثلة في الوحدة والتعايش واحترام الآخر".وأشار البيان إلى، أن "اللقاء تناول الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ أكثر من سنة في غزة ولبنان، التي تسببت بالكثير من الضحايا والإخلال بالسلام والأمن في المنطقة والعالم".