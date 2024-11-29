2024-11-29 17:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، (29 تشرين الثاني 2024)، ان العراق يمثل مركزاً لمختلف الأديان على مر التاريخ.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "استقبل في مقر إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الجمعة، رئيس جمعية رسل السلام الخيرية الإسبانية الأب انخيل غارثيا".

وأكد السوداني خلال اللقاء "أهمية الدور الذي يؤديه رجال الدين من مختلف الأديان في ترسيخ التعايش ومواجهة خطابات الكراهية، خصوصاً أن العراق يمثل مركزاً لمختلف الأديان على مر التاريخ، وأن العراقيين قد ضربوا أروع الأمثلة في الوحدة والتعايش واحترام الآخر".

وأشار البيان الى، ان "اللقاء تناول الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ أكثر من سنة في غزة ولبنان، التي تسببت بالكثير من الضحايا والإخلال بالسلام والأمن في المنطقة والعالم".