السوداني يستقبل في مدريد رئيس جمعية رسل السلام الخيرية الإسبانية

2024-11-29 17:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مدريد / متابعة عراق اوبزيرفر استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقر إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الجمعة، رئيس جمعية رسل السلام الخيرية الإسبانية الأب انخيل غارثيا. وأكد السوداني وفق بيان لمكتبه، “أهمية الدور الذي يؤديه رجال الدين من مختلف الأديان في ترسيخ التعايش ومواجهة خطابات الكراهية، خصوصاً أن العراق يمثل مركزاً لمختلف …

