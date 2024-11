انتحاريون على أبواب حلب.. ماذا يجري في سوريا؟

2024-11-29 17:45:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، اليوم الجمعة، عن آخر مستجدات الأوضاع التي تشهدها حلب ومحيطها بالإضافة إلى مناطق أخرى في شمال البلاد. وقال عبد الرحمن، إن "الوضع في حلب يعكس مشهداً معقداً للغاية، حيث إن السيطرة الكاملة على المدينة لم تتحقق، بل تتركز العمليات في المناطق المحيطة"، موضحاً أن […]

