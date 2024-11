2024-11-29 17:45:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، قتل 13 عنصراً من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. وقالت الوزارة في منشور عبر منصة "إكس"، بحسب وكالة "الأناضول" إن طائرات مقاتلة تركية نفذت غارات جوية على مواقع لحزب العمال الكوردستاني في منطقتي "هاكورك"، و"كارة" في إقليم كردستان، وأسفرت على مقتل 13 عنصراً منهم.

