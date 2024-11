2024-11-29 17:45:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىاكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس ديالى تركي العتبي، اليوم الجمعة، ان سرقة القرن بالمحافظة تعادل ثلاثة اضعاف ما اعلن عنه في نيسان.وقال العتبي في حديث صحفي تابعته (المدى)، إن "سرقة القرن في ديالى والتي تم اكتشاف ملامحها في بداية الامر في نيسان الماضي لاتزال تحمل مفاجئات مع كل يوم يمر ويمكن القول بانها […]

