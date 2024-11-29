السوداني يبحث مع شركة إسبانية مشروع انشاء سكك حديد تربط 4 محافظات

2024-11-29 18:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، (29 تشرين الثاني 2024)، مع شركة إسبانية لإنشاء خطوط سكك حديد تربط 4 محافظات بالاضافة الى اتصال بعضها بمدينة مهران الإيرانية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "استقبل، في مقرّ إقامته بالعاصمة مدريد، اليوم الجمعة، وفداً يمثل شركة إيماثيا كونسلترانس المختصة بالقطارات، وأكد، أهمية حضور الشركات الإسبانية للاستثمار في العراق" مشيراً إلى أن "توقيع عقدين سابقين مع شركة إيماثيا، يندرج ضمن الثقة التي تتمتع بها الشركات الإسبانية في القطاع الاستثماري في العراق".

وبحث الجانبان، وفقاً للبيان "مشروع إنشاء خط سكة حديد نجف -كربلاء الاستثماري ومقترحهم بأن يمتد الخط إلى بغداد، حيث سبق أن تم التعاقد مع الشركة لإنشاء خطي سكة حديد(بصرة -شلامجة)، ومذكرة تفاهم لإنشاء خط سكة حديد (مهران- كوت- كربلاء)".