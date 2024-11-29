رئيس الوزراء يؤكد أهمية حضور الشركات الإسبانية للاستثمار في العراق

2024-11-29 18:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس الوزراء مع شركة إسبانية، مشروع إنشاء خط سكة حديد نجف - كربلاء الاستثماري، فيما أكد أهمية حضور الشركات الإسبانية للاستثمار في العراق.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في مقرّ إقامته بالعاصمة مدريد، اليوم الجمعة، وفداً يمثل شركة إيماثيا كونسلترانس المختصة بالقطارات".وأكد رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- أهمية حضور الشركات الإسبانية للاستثمار في العراق، مشيراً إلى أن توقيع عقدين سابقين مع شركة إيماثيا، يندرج ضمن الثقة التي تتمتع بها الشركات الإسبانية في القطاع الاستثماري في العراق.وجرى خلال اللقاء- وفق البيان- التباحث مع الشركة بخصوص مشروع إنشاء خط سكة حديد نجف - كربلاء الاستثماري ومقترحهم بأن يمتد الخط إلى بغداد، حيث سبق أن تم التعاقد مع الشركة لإنشاء خطي سكة حديد (بصرة - شلامجة)، ومذكرة تفاهم لإنشاء خط سكة حديد (مهران - كوت - كربلاء).