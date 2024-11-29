الكشف عن موعد تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الأول الماضي

2024-11-29 18:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، عن موعد تمويل الحكومة الاتحادية لرواتب موظفي إقليم كردستان لشهر تشرين الأول الماضي.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الحكومة المركزية سترسل المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين في الإقليم يوم الأحد المقبل".

وأضاف أن "بغداد سترسل رواتب شهر واحد، بانتظار استكمال قوائم الرواتب، وأن ترسل حكومة الإقليم للإيرادات المالية غير النفطية للأشهر الماضي، كي تمول بغداد رواتب شهر تشرين الثاني".

يشار الى أن المدارس في مدينة السليمانية وضواحيها بدأت إضرابا شاملا عن الدوام، بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين.