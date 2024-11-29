2024-11-29 18:23:26 - المصدر: Bitget

فيكتوريا، سيشل - أعلنت Bitget، المنصة الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية وإحدى شركات Web3، عن توسيع نطاق برنامجها العالمي للتوظيف Bitget Builder، الذي يهدف إلى إنشاء شبكة ديناميكية من الأعضاء العالميين في مجال العملات الرقمية. كما يسعى هذا البرنامج إلى تعزيز اعتماد العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم من خلال إشراك المؤثرين وقادة الرأي الرئيسيين في تقديم مليار مستخدم جديد إلى منظومة الأصول الرقمية. وقد نجحت المبادرة منذ إنشائها في يونيو 2023 في استقطاب أكثر من 5000 مشارك من أكثر من 55 دولة، حيث ساهم أكثر من 1300 منهم في نمو Bitget بفاعلية كبيرة.

ويلعب المشاركون في البرنامج دورًا مهمًا في التوسع العالمي لمنصة Bitget من خلال تنظيم الأحداث المجتمعية، والترويج للمشاريع البارزة، وإدارة المشاركة المحلية. وقد أدت هذه الجهود إلى تعزيز حضور العلامة التجارية Bitget ورؤيتها في عدة مناطق رئيسية. تتيح هذه المبادرة الفرصة لقادة المجتمع، ومنشئي المحتوى، وعشاق العملات الرقمية من مختلف أنحاء العالم للمشاركة، بما يتوافق مع التزام Bitget بمبادئ الشمول والتنوع.

وفي هذا السياق صرح فوجار أوسي زاده، مدير العمليات في Bitget قائلاً "يتزايد الوعي بالعملات الرقمية وتقنيات البلوكتشين يوميًا، لذا نسعى لنحقق نموًا متسارعًا لمواكبة متطلبات السوق. ونرى ذلك بمثابة فرصة للاستفادة من منصتنا لتسريع وتيرة الاعتماد السائد ودعم الأشخاص الذين يرغبون في القيام بنفس الشيء. "ومن خلال التواصل مع مجتمعاتنا، نهدف إلى جذب عدد ضخم من المؤيدين الذين يشاركونا رؤيتنا في Bitget، بحيث تصبح العملات المشفرة متاحة للجميع".

ويوفر البرنامج منصة للمطورين للمشاركة في مجموعة متنوعة من الأدوار التي تتوافق مع مهاراتهم واهتماماتهم. وتشمل هذه الأدوار مجالات مثل دعم تداول العملات الرقمية، وبناء العلامات التجارية وإنشاء المحتوى، وإدارة المجتمع. ويحصل المطورون على حوافز مخصصة وإمكانية الوصول إلى موارد Bitget، مما يدعم نموهم المهني مع المساهمة في منظومة المنصة. ويحظى المشاركون المتميزون أيضًا بفرصة للحصول على مكافآت حصرية.

ويأتي برنامج Bitget Builders ضمن جهود أوسع نطاقًا في إطار مبادرة Bitget Blockchain4Youth، والتي تهدف إلى تمكين المواهب الشابة وتعزيز الابتكار في مجال العملات الرقمية. تم إطلاق هذه المبادرة في مايو 2023، وهي تتوافق مع رؤية Bitget في رعاية جيل جديد من القادة القادرين على قيادة اعتماد تقنية blockchain عالميًا. وفي مرحلته التالية، يستهدف البرنامج ضم المزيد من الأعضاء، وإنشاء شبكة عالمية قوية من المؤيدين لتكنولوجيا العملات الرقمية والبلوكتشين. وسيعمل برنامج Bitget Builders على توسيع آفاقه من خلال تقديم لقاءات دون اتصال وجولة عالمية، مما يشجع على إقامة روابط أقوى بين المشاركين فيه. وتهدف هذه المبادرات إلى تزويد المطورين بفرص متعددة للمشاركة بشكل مباشر في البرنامج والتعاون في المشاريع وتبادل الأفكار في بيئة تفاعلية وشخصية أكثر. ومن خلال تسهيل هذه التجمعات، تهدف Bitget إلى زيادة الشعور بالمجتمع وتمكين المطورين من المساهمة بشكل فعال في نمو البرنامج وابتكاره على نطاق عالمي.