افتتاح معرض "بيغ باد وولف 2024" اليوم، رحلة القراءة للجميع بأسعار تنافسية ومميزة

2024-11-29 18:25:05 - المصدر: بيغ باد وولف 2024

هالة بدري تدشن النسخة السادسة من معرض "بيغ باد وولف 2024!"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (29 نوفمبر 2024) :افتتحت سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، النسخة السادسة من "بيغ باد وولف"، أكبر معرض لبيع الكتب المخفضة في العالم، الذي يقام في مدينة دبي للاستوديوهات، ويستمر حتى 9 ديسمبر 2024، ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة ومسؤولياتها الثقافية الهادفة إلى تعزيز الحراك الثقافي في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وقامت سعادة هالة بدري، يرافقها أندرو ياب، الشريك المؤسس والمدير العام لمعرض "بيغ باد وولف" للكتب، ونور محمد، المدير الإقليمي للمعرض بجولة في المعرض، حيث اطلعت على ما يقدمه من تشكيلة واسعة من الكتب والإصدارات المعروضة بتخصصاتها المتنوعة، التي تخاطب مختلف الثقافات والجنسيات، وهو ما يتناغم مع تنوع دبي الثقافي، مشيدة في الوقت نفسه بأهمية المعرض ودوره في نشر القراءة بين أفراد المجتمع، وتحفيزهم على الوصول إلى مصادر المعرفة المتنوعة، لافتة إلى حرص الهيئة على دعم كافة الفعاليات والأحداث الثقافية والإبداعية الكبيرة التي تشهدها دبي، وتساهم في إثراء مشهدها الثقافي وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية فيها.

ويتميز المعرض هذا العام بتشكيلة فريدة من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية، والذي يجسد من خلالها رسالته العالمية "تغيير العالم كتاباً تلو الآخر"، ليكون منصة تجمع أصواتاً وقصصاً متنوعة، مع تعزيز متعة القراءة، كما توفر نسخة المعرض الحالية العديد من خيارات الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية ملائمة للعائلات، لضمان تجربة ممتعة وفريدة للجميع.

وسيشهد اليوم الأول من المعرض، عروض "الجمعة البرتقالية"، الموافق 29 نوفمبر، عروضاً حصرية ومميزة، تشمل مجموعة مختارة من كتب الأطفال التي تبدأ أسعارها من 1.99 درهم فقط، لتصبح فرصة مثالية لبدء مغامرة أدبية مميزة وإنشاء مكتبة ممتعة للأطفال بأسعار لا تُنافس. الموسم السادس من "بيغ باد وولف" لا يقتصر على كونه محطة لاقتناء الكتب، بل يقدم أيضاً تشكيلة شهية من خيارات الأطعمة والمشروبات التي تُبقي الزوار مفعمين بالطاقة طوال زيارتهم. يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بنقانق شهية من "سوسج سالون"، أو آيس كريم كريمي من "باسكن روبنز"، أو البرغر العصير من "دريب"، أو المصاصات المنعشة من "بلو بيرد". أما عشاق القهوة والدونات فيمكنهم التوجه إلى "دانكن دوناتس"، بينما يقدم "وينغستوب" أجنحة مقرمشة لمحبي الوجبات الخفيفة. ولعشاق المأكولات المحلية، يقدم "شاورما أبو العابد" الشاورما الأصيلة، إلى جانب "بطاطا تورنادو" من "بوتيتو تايم"، وأطباق شهية من "باستا آند برغر" أو البيتزا من "أوروز". ولمحبي الحلويات، هناك الكريب والوافلز من "كريب آند وافلز" أو العصير البرتقالي الطازج من "فريش ناو"، بالإضافة إلى العديد من الخيارات المغرية الأخرى.

فعاليات مخصصة لـ"القراء الصغار" في معرض "بيغ باد وولف" دبي

تتميز هذه المنطقة بوجود قلعة قفز ملونة ومنطقة للفنون والحرف اليدوية، تعمل يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً. هنا، يمكن للأطفال إطلاق العنان لإبداعهم من خلال أنشطة تفاعلية ممتعة، بينما تستمتع العائلات بجولة استكشافية في أرجاء المعرض.

مسابقة البحث عن الكنز

تُعد هذه المسابقة تجربة مليئة بالتشويق والإثارة، حيث تنطلق على مدار أربعة أيام محددة: 1، 4، 5، و6 ديسمبر، من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا. سيحظى المشاركون بفرصة خوض تحدٍ فريد من نوعه عبر تتبع أدلة تساعدهم في العثور على كتب معينة. وسيُمنح الفائز الأول، الذي يتمكن من إكمال التحدي بنجاح، قسيمة شراء بقيمة 50 درهم إماراتي.

مسابقة أفضل زي تنكري

لكل عشاق الأزياء التنكرية، تفتح هذه المسابقة أبوابها لإبراز أروع التصاميم الإبداعية خلال الفترة من 1 إلى 6 ديسمبر. يُمكن للراغبين في المشاركة نشر صورة إطلالاتهم عبر خاصية القصة على إنستغرام، مع استخدام وسم حساب "بيغ باد وولف دبي"، مع التأكد من أن الحساب الشخصي عام. تشمل الجوائز 500 درهم إماراتي للمركز الأول، 250 درهمًا للمركز الثاني، و200 درهم للمركز الثالث، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في 7 ديسمبر.

احتفاء بالأدب العالمي وتوسيع آفاق الثقافة والمعرفة

يواصل معرض "بيغ باد وولف 2024" تقديم مجموعة أدبية متنوعة وغنية فكريًا، تُبرز موضوعات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. من بين العناوين المميزة: "عادات صحية: دليل الكنغر للحفاظ على اللياقة" (الصحة الجيدة)، و"نساء ملهمات: 100 حياة تلهمك" (المساواة بين الجنسين)، و"عالم رائع: كيف نحمي الكوكب ونغير المستقبل" (العمل المناخي).

ويمثل هذا العام نقلة نوعية للأدب العربي، حيث يعرض المعرض أكبر مجموعة مختارة من العناوين العربية بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب ومنصة "منَصّة". تعكس هذه الشراكات التزام "بيغ باد وولف" بدعم المواهب الإقليمية وتقديم محتوى ثقافي متميز لجمهور عالمي.

وفي هذا السياق، صرح محمد نور هرسي، عضو مجلس إدارة "بيغ باد وولف" في الشارقة: "تعكس شراكتنا مع الناشرين العرب، وعلى رأسهم كلمات ومنَصّة، رؤيتنا المشتركة نحو جعل الأدب المتنوع أساسًا للتنمية الثقافية في الإمارات وخارجها. إن إدراج أكثر من 50,000 عنوان باللغة العربية يعكس رسالتنا في تقديم أدب هادف يصل إلى القراء في كل مكان."

تفاصيل الحدث:

التواريخ: من 29 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2024.

المكان: مدينة دبي للاستوديوهات، مسرح «ساوند ستيج».

المميزات: مجموعة واسعة من الكتب باللغة العربية والإنجليزية، عناوين ومواضيع حصرية، بالإضافة إلى عروض "الجمعة البرتقالية".