أدوية سامراء تستأنف إنتاج مستحضر بانادوسام وتحدد موعد تسويقه

2024-11-29 18:35:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيدي

أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم الجمعة، استئناف إنتاج مستحضر بانادوسام، فيما حددت موعد تسويقه في الأسواق المحلية.

وقال مدير عام الشركة محمد عبد القادر النعيمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة لصناعة الأدوية، باشرت بإنتاج مستحضر بانادوسام شراب (معلق) ضمن برنامجها الإنتاجي لشهر تشرين الثاني الحالي بعد توقف استمر لأكثر من عامين"، مبينا، أن "توقف إنتاج المستحضر جاء بسبب نقص بعض المواد الأولية الداخلة في إنتاجه".

وأضاف، أن "المستحضر يستخدم لتخفيف الألم وخفض (ارتفاع درجة الحرارة) ونزلات البرد والإنفلونزا والصداع، حيث تم إنتاجه وفق أحدث المواصفات الدوائية العالمية".

وأشار إلى، أن "المستحضر أُنتج لصالح الوكالة التسويقية التخصصية وسيتم قريباً تسويقه إلى السوق المحلية".