2024-11-29 18:36:03 - المصدر: ايشان

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن مشروع حل الدولتين ليس إلا رضوخاً لمطالب الصهاينة. وذكر المرشد الإيراني، في تدوينة تابعتها منصة “إيشان”، أن “مشروع حل الدولتين الذي تم تزيينه بثوب الحق المتمثّل في قبول دولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة، ليس إلّا رضوخًا لمطالب الصهاينة”. وأضاف: “يجب أن يقوم أيّ مشروع عمليّ على […]

ظهرت المقالة المرشد الإيراني: مشروع “حل الدولتين” رضوخ لمطالب الصهاينة أولاً على ايشان.



