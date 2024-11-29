2024-11-29 18:36:03 - المصدر: ايشان

وجّه اليوم الجمعة، تحذيرًا شديد اللهجة لأي “قادم من ، يحاول دخول الحدود العراقية، قائلًا” إنه سيواجه ردًّا حازمًا وقويًّا”. وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، أن الحدود مع سوريا، محصّنة بإحكام ومؤمنة بشكل كبير، إذ توجد فيها قطاعات قيادة قوات الحدود ومجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات، وكذلك هناك تحصينات محكمة بالإضافة إلى […]

ظهرت المقالة حدود العراق مع سوريا.. ما مدى جهوزية الجيش ضد تحركات هيئة الشام الإرهابية أولاً على ايشان.



