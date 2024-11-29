2024-11-29 18:36:03 - المصدر: ايشان

أعلن الجيش السوري، الجمعة، مواصلته التصدي لهجوم هيئة تحرير الشام الإرهابية وفصائل معارضة حليفة لها والتي وصلت إلى مشارف مدينة حلب بعد يومين من هجوم مباغت أوقع عددا كبيرا من القتلى من الطرفين. وقال الجيش في بيان: “تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية”، مضيفا […]

ظهرت المقالة الجيش السوري بشأن أحداث ريفي حلب وإدلب: نتصدى لهجوم كبير تشنه التنظيمات الإرهابية أولاً على ايشان.



